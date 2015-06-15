До Донецка и обратно движение автотранспорта закрыто - ГАИ

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГАИ Донецкой области.

Отмечается, что с 15 июня закрыто движение автотранспорта по автодороге "Славянск – Донецк – Мариуполь" от города Волноваха к городу Донецк и в обратном направлении.

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Движение по автодороге "Донецк – Запорожье" из Донецка в Курахово и в обратном направлении закрыто.

В милиции отмечают, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.