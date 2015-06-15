Во Франции открылся авиасалон Le Bourget: Украина представит новый Ан-178

В аэропорту Ле Бурже под Парижем начал работу знаменитый авиасалон Le Bourget-2015, который пройдет с 15 по 21 июня 2015 года. В целом в коммерческой выставке примут участие более 2260 компаний из 47 стран.

Одной из главных новинок в Париже станет разработка украинского самолетостроительного концерна "Антонов" - двухмоторный военно-транспортный Ан-178, созданный на базе гражданского ближнемагистрального самолета Ан-158.

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Также «Антонов» представит проект легкого многоцелевого транспортного самолета нового поколения Ан-132.

Проект нового Ан-132 создан для замены уже известных самолетов Ан-32 и Ан-26, и будет использоваться для транспортировки различных грузов массой более 9 тонн на ближне- и средне магистральных маршрутах.

По оценкам предприятия, потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц, а в самолетах типа Ан-178 - 1100 единиц.

Как пишет «Европейская правда» , европейский авиастроительный концерн Airbus представит военно-транспортный самолет А400М.

Во время первого испытательного полета машины в мае произошла катастрофа: лайнер потерпел крушение через минуту после взлета с аэродрома в Севилье, экипаж погиб.

Также Airbus покажет новый дальнемагистральный пассажирский самолет Airbus A350 XWB, который введен в эксплуатацию в начале 2015 года, и крупнейший в мире серийный авиалайнер Airbus A380.

Канадский производитель Bombardier представит две новинки: региональные самолеты СSeries. Один из них рассчитан на 110 пассажиров, другой - на 130.