Директор Ильичевского порта просит оградить его от "личной неприязни" замглавы Мининфраструктуры

Директор ГП "Ильичевский морской торговый порт" Юрий Крук просит министра инфраструктуры Андрея Пивоварского заменить председателя постоянно действующей комиссии Министерства инфраструктуры Украины для проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики - Владимира Шульмейстера на время проведения конкурсного отбора руководителя ГП "ИМТП" на менее "заинтересованное" лицо.

Об этом говорится в письме Крука на имя Пивоварского, пишут "Українські Новини".

"При решении таких стратегических вопросов, как определение судьбы крупнейшего как по территории, так и по численности работников морского порта Украины, нет места для личной неприязни. Потому, ради объективного подхода членов комиссии к конкурсантам, прошу вас заменить председателя постоянно действующей комиссии", - говорится в тексте письма.

По словам Крука, Шульмейстер еще на подготовительном этапе проведения конкурсного отбора, позволил себе проявлять открытое неуважение к ряду кандидатов на пост директора, в том числе - самому Круку. При этом он приводит в пример оскорбительные высказывания Шульмейстера, которые стали достоянием гласности благодаря публикации в Фейсбуке ведущего программы "Перша шпальта" Андрея Юхименко.

"Такое поведение недопустимо и подчеркивает его предвзятое, негативное отношение ко мне лично, что не даст ему возможности объективно оценить мое конкурсное предложение. Дополнительно замечаю, что другие члены комиссии являются подчиненными Шульмейстера и позиция непосредственного руководителя может повлиять на их решение, поэтому голосование членов комиссии за кандидатов на те или иные должности должно быть тайным - как на настоящих выборах", - сообщает директор ГП.

Крук напоминает, что конкурсный отбор нового директора ГП состоится уже 22 июня. "Общеизвестно, что от работы руководителя предприятия зависит его успешность, формирование политики дальнейшего развития, а в нынешних условиях жесткой конкурентной борьбы - обеспечение жизнедеятельности. Обращаюсь к вам лично с просьбой обеспечить соблюдение принципов демократии при проведении конкурсного отбора руководителя ГП «ИМТП», с целью недопущения негативных последствий ошибочных назначений на эту должность", - обращается к министру действующий директор.

Ранее ведущий программы "Перша шпальта" и редактор журнала "Новое время" Андрей Юхименко опубликовал на своей странице в Facebook пост по результатам общения с первым заместителем министра инфраструктуры Владимиром Шульмейстером.

В своем посте журналист рассказывает, как во время интервью заместитель министра оскорбительно отзывался о начальнике Ильичевского морского торгового порта Круке.

"Нужно ли говорить, что при такой политике нас ждут новые кадровые скандалы и суды с теми, кто посчитал себя безосновательно обиженными? Не дискредитирует ли это саму идею евроинтеграции? Это общие вопросы! Конкретные - так по каким же критериям, кто и с какими фамилиями будет отбирать чиновников?", - резюмировал Юхименко.