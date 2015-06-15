Во Франции на авиасалоне Le Bourget не будет "живой" российской авиатехники

Натурные образцы российской боевой авиационной техники не будут представлены на Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show-2015. Представитель Ростеха заявил, что это связано с маркетинговой стратегией госкорпорации.

"В этот раз мы не планируем представлять натурные образцы боевой авиационной техники. Должен отметить, в первую очередь, отказ от презентации натурных образцов связан с маркетинговой стратегией госкорпорации", — сказал РИА Новости на авиасалоне представитель Ростеха.

Тонкости новой политики собеседник агентства разъяснять не стал, но подчеркнул, что "Ле Бурже для российской авиации — знаковое место".

Кроме того, он подтвердил намерение входящего в Ростех спецэкспортера вооружения и военной техники Рособоронэкспорта провести в рамках выставки встречи с традиционными и перспективными партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, а также переговоры с европейскими партнерами.

Международный авиационно-космический салон Paris Air Show открылся в аэропорту Ле Бурже в 12 километрах к северо-востоку от Парижа в понедельник 15 июня и продлится до 21 июня 2015 года.

Парижский авиасалон Ле Бурже (Le Bourget) — один из крупнейших авиасалонов в мире, он проходит один раз в два года. Выставке более ста лет, и она считается крупнейшей и самой престижной в сфере авиакосмической торговли.