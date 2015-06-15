С 2017 года в Украине планируют ввести плату за проезд для грузовиков весом более 12 тонн

Об этом сказано в проекте "Дорожной карты развития дорожной отрасли на период 2015-2017 годов", опубликованном на сайте министерства.

«Поднятие ставок на подакцизные товары для наполнения местных (территориальных) дорожных фондов (по результатам общественного обсуждения целесообразности такого мероприятия)», - сказано в документе.

В пресс-службе министерства УНИАН уточнили, что речь идет о таких подакцизных товарах, как топливо, шины к автомобилям, моторные масла и т. д.

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В документе сказано, что министерство намерено в этом году разработать необходимые изменения в законы Украины и подать их на рассмотрение в Кабинет министров и Верховную Раду.

Кроме того, карта развития дорожной отрасли предполагает разработку законопроектов и проекта постановления Кабмина с целью внедрения платы за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн для возмещения вреда, нанесенного автомобильным дорогам.

В частности, министерство намерено в этом году разработать законопроекты и подать их на рассмотрение в Кабмин и Раду, в 2016 году – разработать проект постановления Кабмина для определения перечня дорог и стоимости платы; также министерство ожидает его одобрения правительством, а в 2017 году – внедрить плату для грузового транспорта.

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, в 2016 году Мининфраструктуры создаст специальный фонд для отчисления акцизного сбора с продажи топлива, который на 100% будет использоваться для финансирования ремонта и строительства автодорог.

Ранее в интервью СМИ руководитель дорожного департамента Мининфраструктуры Роман Хмиль заявил, что уровень акциза на топливо в Украине в разы ниже, чем в европейских странах, и может быть увеличен с 20% до 35-50%.

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В то же время, по мнению экспертов в транспортной отрасли, инициатива Министерства инфраструктуры о повышении акциза на топливо приведет к еще большему падению потребления бензина, усилению тенизации рынка и, как следствие, уменьшению налоговых поступлений в госбюджет. Кроме того, этот шаг неизбежно приведет к увеличению цен на горючее для автомобилистов. Опрошенные УНИАН эксперты считают, что такая инициатива без проведения реформ и ликвидации коррупционных схем в дорожной отрасли является совершенно неэффективным методом.