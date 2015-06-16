В Кабмине поддержали инициативу "Укрзализныци" по оптимизации тарифов на грузоперевозки

И поддерживают действия руководства госпредприятия по приведению тарифов на грузоперевозки до уровня, необходимо для покрытия издержек «Укрзализныци». Об этом в интервью «Контрактам» заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

Комментируя новость о достигнутой с участниками рынка договоренности по поводу оптимизации тарифов, глава госкомпании Максим Бланк отметил, что пока наработанные предложения проходят длительную процедуру согласования с различными инстанциями.

«На этот раз речь шла не о банальном «лобовом» поднятии цен, мы заложили логику вычисления стоимости перевозок (это касается и оплаты порожнего пробега, унификации тарифов для вагонов разной формы собственности и т.д), нашли поддержку участников рынка и наших клиентов. Однако, к сожалению, пока мы ожидаем согласования этих новаций бюрократической вертикалью», - заявил глава «Укрзализныци».

По словам Бланка сегодня железная дорога перевозит ежесуточно приблизительно 800 тысяч тонн грузов, что составляет 83% от показателей прошлого года. И рассчитываться на увеличение грузопотока преждевременно, пока не закончится война и не начнется восстановление экономики.

В свою очередь в Мининфраструктуры подчеркивают, что дифференцированное поднятие тарифов не приведет к снижение объемов грузов, так как львиная долю перевозок связана с экспортом.

«Если посмотреть, сколько экспортеры начали получать в гривне по сравнению с нашим тарифом, то ни о каких убытках не может быть и речи», - заявил министр.

В правительстве отмечают, что тарифы «Укрзализныци» одни из самых низких в мире: в 1,5-2 раза ниже, чем в России, в 1,6 – ниже, чем в Белоруссии, в разы ниже, чем в Европе. В результате на протяжении многих лет железная дорога де-факто дотировала промышленность.