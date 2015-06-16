"Киевстар" запустил 3G в Киеве и области

Один из крупнейших операторов мобильной связи «Киевстар» с 16 июня запустил в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения 3G для абонентов Киева и 23 городов Киевской области, сообщила пресс-служба компании.

«Киевстар» открыл для всех клиентов сеть 3G, которая полностью покрывает столицу Украины и 23 города Киевской области, включая международный аэропорт «Борисполь», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кроме столицы Украины 3G-связь доступна также в следующих населенных пунктах пригорода: Борисполь, Вита-Почтовая, Вишневое, Вышгород, Гора, Коцюбинское, Крюковщина, Лесники, Мархалевка, Новоселки, Новые Петровцы, Петровское, Пролески, Софиевская Борщаговка, Старые Петровцы, Счастливое, Петропавловская Борщаговка, Романков, Ходосовка, Хотов, Хотяновка, Чабаны, Чайки.

При этом указанные населенные пункты 3G-сеть оператора покрывает полностью по принципу «сплошного покрытия». Работу связи третьего поколения на этой территории обеспечивают около 700 базовых станций Ericsson.

«Воспользоваться услугами в 3G-сети могут все абоненты оператора, мобильные устройства которых поддерживают этот стандарт связи. «Киевстар» предоставляет скоростной мобильный Интернет по технологии HSPA+ с максимальной скоростью передачи данных до 42 Мбит/с», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, с 14 мая «Киевстар» запустил 3G-сеть в Киеве в тестовом режиме. Ранее оператор начал предоставлять коммерческие 3G-услуги во Львове и пригороде, а также в Броварах.

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Справка УНИАН. Украинский оператор сотовой связи «Киевстар» основан в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

Количество абонентов мобильной связи оператора составляет более 26 млн пользователей.

Акционером «Киевстар» является международный холдинг VimpelCom.