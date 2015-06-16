В Европе продолжают расти продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,8% - до 5,805 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков в Исландии, Норвегии и Швейцарии, за первые пять месяцев текущего года уровень продаж вырос на 6,7% - до 6 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Испании выросли на 21,7%, Италии - 15,2%, Великобритании - 5,7%, Франции - 3,8% и Германии – 3,6%.

В то же время, в мае 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС увеличились на 1,3% - до 1,109 млн единиц, а с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии - на 1,4%, до 1,151 млн шт. Как отметили в ассоциации, несмотря на то, что рост продаж продолжается 21-й месяц подряд, показатели мая были самыми низкими с начала текущего года.

В частности, на крупнейших европейских авторынках в Германии и Франции был отмечен спад продаж на 6,7% и 3,5% соответственно. При этом в Испании рост составил 14%, Италии - 10,8%, Великобритании - 2,4%. Тем не менее лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Германия - 256 тыс. авто и Великобритания - 198 тыс., а на третьем месте, сместив Францию, оказалась Италия - 146 тыс. авто.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в мае 2015 года по сравнению с маем 2014 года незначительно сократилась - до 25,7% с 26,6%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом сократились на 2% – до 295,7 тыс. автомобилей. При этом бренды, входящие в концерн, кроме Porsche, показавшего рост на 12%, также сократили продажи. В частности, Volkswagen - на 1%, Audi - на 5,9%, Skoda - на 0,5%.

Главный конкурент Volkswagen автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в мае по сравнению с маем прошлого года сократил объем продаж на 5,2% - до 117,1 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась до 10,2%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, увеличила продажи в мае на 5,4% – до 108,5 тыс. авто, доля компании на рынке выросла до 9,4% с 9,1%.

Сократили продажи компания Ford на 0,6%, Opel Group - на 5%. Увеличили продажи BMW - на 7,9%, FCA - на 9%, Daimler - на 11,5% (в том числе бренд Mercedes – на 5,3%).

Продажи японских автопроизводителей Toyota и Mazda в Европе сократились в прошлом месяце соответственно на 5,3% и 0,5%, а Nissan - выросли на 13,7%. Корейские Hyundai и Kia показали рост на 3,5% и 7,7%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,2% - до 4,7 млн авто. По итогам 2014 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 5,7% - до 12,55 млн единиц.

В Украине за первые четыре месяца 2015 года продажи новых легковых автомобилей уменьшились почти на 76% - до 10,837 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.