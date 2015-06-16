Поезда в Крым в ближайшее время ходить не будут - Госпогранслужба

Об этом на пресс-конференции в Киеве 16 июня сказал помощник председателя украинского погранведомства, начальник пресс-службы Олег Слободян, передают «Крым.Реалии».

«Железнодорожное сообщение остановлено и возобновлено в ближайшее время не будет», – заявил Слободян.

Он отметил, что в утвержденном Кабинетом Министров порядке пересечения административной границы с Крымом много внимания уделяется железнодорожному сообщению из-за того, что документ разрабатывался, когда в Крым ходили поезда.

Ранее «Укрзализница» также исключала возобновления сообщения с полуостровом.

С 27 декабря 2014 года «Укрзализница» с целью обеспечения безопасности прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, курсирующие на полуостров. Поезда крымского направления теперь доезжают до Новоалексеевки и Херсона.

Кабинет министров Украины 4 июня утвердил порядок пересечения административной границы с аннексированным Россией Крымом.