Приднепровская железная дорога повысила стоимость проезда в пригородных электричках

Об этом говорится в сообщении на сайте Приднепровской железной дороги. Отмечается, что стоимость проезда пригородными поездами магистрали вырастет на 10-48% в зависимости от дальности поездки.

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Первые два тарифных пояса (дальность поездки от 1 до 5 км (1-й) и от 6 до 10 км (2-й)), которыми пользуется наибольшее количество пассажиров, подорожают минимально - на 10%.

В сообщении говорится, что повышение тарифов на пассажирские перевозки в пригородном сообщении обусловлено резким повышением цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, материалы, что, в свою очередь, существенно увеличило эксплуатационные расходы железной дороги.

Новые тарифы согласованы с Днепропетровской и Запорожской госадминистрациями.