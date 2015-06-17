Ведущая китайская автокомпания BYD ушла из России

В России прекращены продажи автомобилей китайской компании BYD, а официальный дилер машин официально закрыл свой бизнес, пишут "Известия".

Сразу в нескольких автосалонах, осуществлявших ранее реализацию автомобилей BYD, «Известиям» сообщили, что прекратили продажу машин этой марки.

Читайте такжеБанки Китая из-за санкций заняли очень осторожную позицию в отношении России - СМИАвтомобили BYD появились на российском рынке в середине 2000-х годов. В 2010 году сборка седана F3 была организована на ныне обанкротившемся заводе «ТагАЗ». Тогда эти китайские машины пользовались относительно стабильным спросом. К примеру, за 2008 год, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было продано 5,3 тыс. машин этой марки. Однако за 2009 год спрос на BYD сократился на 81% (до 1 тыс. шт), и в 2011 году китайцы впервые ушли с российского рынка. Остатки автомобилей малыми партиями (100–150 шт в год) распродавались вплоть до января 2014 года, когда представители BYD вновь объявили о решении выйти на российский рынок.

Уход компании с рынка не повредит ее имиджу в России, убежден управляющий партнер консалтинговой компании EURussia Partners Иван Бончев. Эксперт отметил, что если BYD надумают вернуться в третий раз, то найдут какое-то число покупателей дешевых китайских машин.

Тем не менее автомобилисты, лишившиеся сервисного и гарантийного обслуживания, не смогут получить компенсации, уверяют юристы.