Возвращение кораблей Украины из оккупированного Крыма зависло - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передает "Крым.Реалии".

"Согласно официальным данным, на территории Автономной Республики Крым 35 единиц кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе и те корабли, которые являются боевыми", - отметил он.

В частности, речь идет о корвете «Тернополь», «Луцк», «Хмельницкий», ракетном корвете «Приднепровье», корабле управления «Славутич», морских тральщиках «Чернигов» и «Черкассы», большом десантном корабле «Константин Ольшанский», подводной лодке «Запорожье» и других судах и кораблях обеспечения.

Читайте такжеВ России угрожают Украине судами из-за непоставки двигателей к военным кораблям

Кроме того, на территории оккупированного Крыма остались две единицы летающей лодки БЕ-12, самолет и один вертолет Ми-9.

"Корабли, которые ранее дислоцировались в Севастополе, в бухте Куриной, переведены в другие бухты, и сейчас их местонахождение неизвестно. Суда, которые находились ранее в бухте Донузлав, как и раньше, стоят там", - сказал Селезнев.

Сейчас ВСУ готовы к перемещению техники на территорию материковой Украины, однако нужны соответствующие договоренности Украины и России.

Ранее Попов сообщал, что стоимость материальных активов ВМС Украины, которые остались в Крыму и Севастополе, в плане морских номенклатур вооружений командования ВМС и центральных органов обеспечение (по оперативному учету командования ВМС) составила 1 млрд 495 млн грн.