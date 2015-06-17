ГАИ частично открыла движение автотранспорта до Донецка
17:27, 17 июня 2015Транспорт/Связь
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Госавтоинспекция открыла движение по нескольким автодорогам до Донецка, в частности «Славянск – Донецк – Мариуполь» и «Красный Лиман – Артемовск – Горловка».
Остается закрытым движение по автодороге «Донецк – Запорожье» / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ ГУ МВД Украины в Донецкой области.
«Движение автотранспорта в г. Донецк открыто по автодороге «Славянск – Донецк – Мариуполь» и по автодороге «Красный Лиман – Артемовск – Горловка», - отмечается в сообщении.
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Также движение по автодороге «Мариуполь – Новоазовск» открыто от г. Мариуполь к Гнутово.
Остается закрытым движение по автодороге «Донецк – Запорожье» с г. Донецк к г. Курахово и в обратном направлении.
Как сообщал УНИАН, с 15 июня движение автотранспорта в Донецк и в обратном направлении было закрыто.
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