Глава "Укрзализныци" пообещал решить проблемы с топливом в ближайшее время
Ситуация с возникшим на железной дороге дефицитом топлива будет оперативно урегулирована.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
"В ближайшие дни будет поставлено 4 тысячи тонн дизтоплива", - говорится в сообщении.
"Руководство "Укрзализныци" взяло под личный контроль ситуацию, которая сложилась вокруг поставок дизтоплива для железнодорожной отрасли. В связи со значительным уменьшением запасов дизтоплива проведены экстренные переговоры с поставщиком по поводу увеличения поставок. В ближайшее время проблему решим", - отметил Бланк, пишет Экономическая правда.
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По словам главы "Укрзализныци", он поблагодарил компанию - поставщика за сотрудничество и пересмотр условий поставки дизтоплива.
Как отметил Бланк, проблема с топливом возникла из-за временных недостатков в работе предприятия "Укрзализнычпостач", ответственного за материально-техническое обеспечение железной дороги. "Виновные будут привлечены к ответственности", - резюмировал Бланк.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 июня у всех шести железных дорог оставалось всего 1192 тонны дизтоплива при плановых резервах в 18 тысяч тонн.
Такого количества топлива "Укрзализныци" хватит лишь на тридцать пять часов работы с учетом среднесуточного потребления в 838 тонн.
Особенно критическая ситуация сложилась на Юго-Западной железной дороге. В наличие у ЮЗЖД 41 тонна дизтоплива, то есть менее чем на полдня работы.
В целом за год "Укрзализныця" потребляет около 400 тысяч тонн дизтоплива.