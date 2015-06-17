Дороги в Украине в ближайшее время будут ремонтировать только частично – "Укравтодор"

«Несвоевременное выделение средств из государственного бюджета на проведение текущего мелкого ремонта автомобильных дорог общего пользования является основным препятствием для выполнения запланированных объемов работ в установленные сроки», - сказано в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

Согласно сообщению, на период март-май 2015 года предусмотрено выделение 1 млрд грн, за счет которых дорожники должны подготовить сеть украинских дорог к началу туристического сезона и в полном объеме ликвидировать ямы на дорогах государственного значения, однако по состоянию на начало июня Госказначейство выделило лишь 740 млн грн.

В сообщении отмечается, что "Укравтодор" своевременно предоставляет Министерству финансов исчерпывающую информацию об использовании средств, в том числе по хозяйственной деятельности подрядных предприятий.

«Но платежи, определенные помесячным планом ассигнований госбюджета, поступают службам автомобильных дорог в областях с опозданием на один-два, а иногда и три месяца. Таким образом, средства на расходы, предусмотренные на апрель, были получены лишь в середине мая, а майские средства поступили лишь 16 июня", - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении «Укравтодора» приводятся данные по еженедельному выполнению ремонта в апреле и начале мая. Так, объемы ремонтных работ в этот период достигали 400 тыс. кв. м в неделю, а уже с конца мая из-за недостатка финансирования темпы проведения ремонта сократились втрое и составляют не более 140 тыс. кв. м в неделю.

В сообщении также отмечается, что из-за хронического недофинансирования отрасли большинство необходимых ремонтных работ выполняется в долг, как следствие, облавтодоры задолжали работникам 125 млн грн, а поставщикам - 900 млн грн.

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Согласно сообщению, в этом году за счет выполнения работ авансом за первые три месяца ремонтно-строительного сезона дорожники устранили дефекты на дорожном покрытии общей площадью 2,8 млн кв. м, в том числе 2,3 млн кв. м – на автомобильных дорогах государственного значения.

По данным пресс-службы «Укравтодора», стоимость ликвидации 1 кв. м ямочности колеблется в пределах от 150 до 450 грн.

Также сообщается, что объем ямочности на автомобильных дорогах общего пользования с начала этого года составляет 8,5 млн кв. м, из них 3,5 млн кв. м – на дорогах государственного значения и почти 5 млн кв. м – на дорогах местного значения.

Кроме того, уже около 4,1 тыс. км автомобильных дорог общего пользования не подлежат восстановлению путем проведения ямочного ремонта по причине потери несущей способности.

Как сообщал УНИАН, плановый ямочный ремонт автодорог, находящихся на балансе "Укравтодора", планируется завершить к июлю текущего года.

В госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

По словам руководства "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

16 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк в целях повышения безопасности на украинских дорогах поручил "Укравтодору" срочно использовать на ремонт дорог выделенный из бюджета 1 млрд грн.

Ежегодно в Украине закатываются асфальтом до 3 млн кв. м ям. В 2013-2014 годах на эти цели было потрачено до 600 млн грн.