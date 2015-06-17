Правительство расследует причины срыва поставок топлива для железной дороги - Вощевский

В ближайшие дни правительство назовет виновных в срыве поставок топлива для «Укрзализныци». Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский. «Через пару тройку дней я доложу о результатах проверки», - пояснил чиновник, комментируя вопрос о действиях руководства «Укрзализнычпостач», поставившим под угрозу работу железной дороги.

Немногим ранее глава «Укрзализныци» Максим Бланк заявил о том, что проблема с топливом на железной дороге будет решена уже сегодня. В ближайшие дни железным дорогам, входящим в состав госкомпании, будет поставлено 4 тысячи тонн дизтоплива.

«Руководство «Укрзализныци» взяло под личный контроль ситуацию, которая сложилась вокруг поставок дизтоплива для железнодорожной отрасли. В связи со значительным уменьшением запасов дизтоплива проведены экстренные переговоры с поставщиком по поводу увеличения поставок. В ближайшее время проблему решим», - отметил Максим Бланк.

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По словам главы «Укрзализныци», он поблагодарил компанию – поставщика за сотрудничество и пересмотр условий поставки дизтоплива.

Как отметил Максим Бланк, проблема с топливом возникла из-за временных недостатков в работе предприятия «Укрзализнычпостач», ответственного за материально-техническое обеспечение железной дороги. «Виновные будут привлечены к ответственности», - резюмировал Бланк.

Напомним, что по состоянию на 16 июня у всех шести железных дорог оставалось всего 1192 тонны «солярки» при плановых резервах в 18 тысяч тонн. Такого количества топлива «Укрзализныци» хватит лишь на тридцать пять часов работы с учетом среднесуточного потребления в 838 тонн. Особенно критическая ситуация сложилась на Юго-Западной железной дороге. В наличие у ЮЗЖД находилась 41 тонна дизтоплива, то есть менее чем на полдня работы.

В целом за год «Укрзализныця» потребляет около 400 тысяч тонн дизтоплива.