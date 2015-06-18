В России утверждают, что вопреки санкциям подписан контракт с французской компанией в космической сфере

Французский изготовитель аккумуляторов Saft и российский создатель спутников "Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева" подписали 5-летний контракт на поставку батарейных систем для ИСС, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение французской компании.

"Контракт включает в себя разработку и поставку литий-ионных (Li-ion) батарейных систем для коммерческих телекоммуникационных спутников, расположенных на платформе "Экспресс" на геостационарной земной орбите (ГЗО)", — сказал официальный представитель компании.

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"Продление рамочного контракта демонстрирует силу долгосрочных взаимоотношений компании Saft с АО "ИСС", а также подтверждает репутацию компании Saft как поставщика высокопроизводительных и надежных батарей для космонавтики", — отметил генеральный директор компании Saft по обороне и космосу Серж Фулье.