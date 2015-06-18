У всех сотовых операторов России впервые зафиксирован отток абонентов

Все российские операторы завершили I квартал 2015 года с падением абонентской базы, пишут "Ведомости" со ссылкой на обнародованные данные AC&M Consulting.

По словам партнера AC&M Антона Погребинского, такое происходит впервые. Абонентов у операторов стало меньше не только по России в целом, но и в Москве.

Сами по себе потери невелики: абонентские базы МТС и «Мегафона» сократились менее чем на 1% (и в Москве, и по стране), свидетельствуют цифры AC&M. Правда, у «Вымпелкома» ситуация хуже: в Москве он стал обслуживать на 4%, а по всей России – на 2% меньше sim-карт.

Читайте такжеВ РФ мобильные операторы хотят продавать банкам данные о потребительских привычках клиентовПредставители операторов называют разные причины оттока, но в одном сходятся: это - сезонное явление. Кроме того, сократилось количество приезжих сезонных рабочих.

Говорить о тенденции рано, считает Погребинский. На отток могла повлиять экономическая ситуация. В кризис абоненты начали внимательнее следить за расходами. И если раньше у человека могло быть две-три sim-карты в разных устройствах, то теперь многие могли отказаться от одной или двух.