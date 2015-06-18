Skytrax назвала лучшие авиакомпании мира

Как сообщает The Daily Mail, в основу рейтинга лег опрос 19 млн пассажиров, передает Lenta.ru. Первое место уже в третий раз заняла авиакомпания Qatar Airways. Перевозчик также был назван лучшей авиакомпанией Ближнего Востока. Исполнительный директор Акбар аль-Бакер отметил, что успех Qatar Airways складывается из работы и опыта каждого сотрудника.

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Второе место рейтинга заняли Singapore Airlines, третье - Cathay Pacific Airways.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax выглядит так:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Cathay Pacific Airways

4. Turkish Airlines

5. Emirates

6. Etihad Airways

7. ANA All Nippon Airways

8. Garuda Indonesia

9. EVA Air

10. Qantas Airways

Авиакомпанией с лучшим бизнес-классом Skytrax назвал Singapore Airlines, лучшим лоукостером стал AirAsia, Garuda Indonesia отметили за лучший кабинный экипаж, а Emirates - за лучшее обслуживание на борту.

Skytrax World Airline Awards считается главной премией в области авиаперевозок. Опрос охватывает представителей свыше 160 стран. Всего в нем ежегодно принимают участие до 20 млн человек.