Договор с ЕС об "открытом небе" Украина подпишет до конца года - Пивоварский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции во Львове.

«Я уверен, что в 2015 году мы подпишем договор, и есть определенные политические уступки», - сказал министр.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара, и уже наработан компромиссный вариант.

Как сообщал УНИАН, в мае президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о Совместном авиационном пространстве ("открытом небе").

Справка УНИАН. Украина рассчитывает подписать договор об «открытом небе» с ЕС до конца 2015 года. Однако, как подчеркивали в Министерстве инфраструктуры Украины, на данный момент вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

Формальным поводом, который не позволяет Украине подписать договор, является определение юрисдикции Гибралтара. Вопрос определения этой территории муссируется европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.