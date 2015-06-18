МАУ выигрывает ценовую борьбу с конкурентами на линии Киев-Львов – представитель компании

Об этом в комментарии УНИАН сказала корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

В частности, комментируя открытие рейсов Киев-Львов авиакомпанией «Атласджет Украина», Сацкая отметила, что, несмотря на промотарифы компании-конкурента, расценки МАУ остаются ниже.

«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины», выполняющая по маршруту Киев – Львов – Киев два рейса в день, предлагает пассажирам более экономичные варианты перелета, – сказала Сацкая. – Диапазон собственных стандартных цен на маршруте Киев – Львов – Киев следующий: минимальная цена с учетом всех сборов, доступная для перелета в салоне экономического класса, составляет 645 грн в одну сторону и 1185 грн в обе стороны. Максимальная цена с учетом всех сборов, доступная для перелета в салоне экономического класса, составляет 5206 грн в одну сторону и 10444 грн в обе стороны».

При этом Сацкая подчеркнула, что доступность авиабилетов по минимальной цене зависит от загрузки рейса, даты приобретения билета, условий применения тарифа и других факторов, влияющих на экономику рейса, но составляет не менее 10% емкости воздушного судна.

Ранее авиакомпания «Атласджет Украина» совершила первый рейс по маршруту Киев-Львов и озвучила специальную промоцену на перелет в экономическом классе - 1284 грн в одну сторону и 2418 грн в обе стороны и стандартную цену - 1537 грн в одну сторону и 2923 грн в обе стороны.