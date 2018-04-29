Мифический 3G и бои за абонентов

В Украине стартовал запуск 3G-связи, позволяющей абонентам бродить по пространствам мобильного интернета на более высоких скоростях. Развертывание сетей третьего поколения началось в мае с дуэли между «Киевстаром» и «Астелитом» (TM Life).

Сперва операторы объявили о запуске сетей в тестовом режиме в ряде украинских городов, но первым 3G-связь на коммерческой основе осилил «Астелит». Компания сначала запустила свою сеть во Львове, а позже - в Киеве. Вслед за Life-ом услуги нового поколения связи в этих городах стал предоставлять и «Киевстар».

Два оператора из «большой тройки» выбрали схожие стратегии развития 3G-услуг в Украине. После обнародования линеек тарифных планов оказалось, что и стоимость 3G-связи компании оценили примерно одинаково. «Киевстар» из пяти припейд-тарифов три посвятил потреблению дата-трафика. У «Астелита» аналогичная ситуация с пакетами услуг, но параллельно с тарифами под смартфоны оператор также разработал линейку тарифных планов для планшетов и других мобильных устройств.

Стоимость 3G-услуг у обеих компаний варьируется от 55 до 150 грн в месяц, но «Астелит» за те же деньги предоставляет немного больше пакетного интернет-трафика и минут на другие сети. «Киевстар» за 55 грн в месяц предлагает 500 МБ мобильного Интернета, внутренний безлимит и звонки на другие сети по цене 0,6 грн/минута. В то время, как в тариф мобильного оператора «Астелит» за аналогичную цену включено 750 МБ, внутренний безлимит и 25 бесплатных минут на звонки вне сети.

Тариф стоимостью 95 грн/месяц предполагает 1,5 ГБ мобильного трафика при выборе мобильного оператора «Киевстар» и 2 ГБ - у «Астелита». Абонентам «Киевстара» доступно 60 бесплатных минут для звонков на другие сети, «Астелита» - 100 минут.

Самый дорогой тарифный план - 150 грн в месяц - также предусматривает безлимитные звонки внутри сети у обоих операторов и предполагает 2,5 ГБ мобильного Интернета для абонентов «Киевстара» и 4 ГБ - для абонентов «Астелита».

При этом в тарифных планах «Киевстара» с абонплатой 95 грн в месяц и 150 грн в месяц предусмотрена возможность безлимитного доступа к четырем популярным социальным сетям, в то время как в компании «Астелит» такой возможности нет.

Второй по количеству абонентов украинский оператор «МТС Украина» в отличие от своих конкурентов выбрал другую стратегию развития 3G-связи. Компания пока не спешит развертывать собственную сеть третьего поколения в городских масштабах, а предоставляет 3G-услуги в так называемых внутренних сетях (indoor solution) в торговых и бизнес-центрах, аэропортах и пр.

Гендиректор «МТС Украина» Иван Золочевский аргументировал такую стратегию компании следующим образом: после анализа потребления 3G-услуг за границей оказалось, что 80% всего 3G-трафика генерируется не на улицах, а внутри помещений. Кроме того, в компании отметили, что оператор не намерен запускать собственную связь третьего поколения с «ковровым» покрытием городов, пока не достроит достаточное количество базовых станций, чтобы «избежать ряда проблем, характерных для запуска 3G-сетей».

«Для нас гораздо важней положительный опыт пользования 3G, чем запуск на скорую руку ради эфемерного временного первенства», - отметили в пресс-службе компании.

В то же время, «Киевстар» парировал - специалисты оператора запускают 3G-сеть в городах по мере завершения ее подготовки, после модернизации оборудования и технического тестирования.

«16 июня мы запустили 3G в Киеве и пригороде — здесь сеть состоит из 700 базовых станций, чего достаточно для полного покрытия этой территории и обеспечения надлежащего качества. До запуска мы выполнили огромный объем работ по моделированию размера сети и расчету нагрузки на нее — исходя из наших прогнозов трафика, применив лучшие собственные наработки и опыт международной группы VimpelCom, частью которой являемся», - прокомментировал ситуацию УНИАН начальник департамента управления качеством «Киевстара» Василий Пантов.

Стоит отметить, что начиная с марта «МТС Украина» предоставляет связь нового поколения на базе сети оператора «ТриМоб», который принадлежит «Укртелекому» и уже почти 10 лет владеет лицензией на 3G. Ежемесячную стоимость услуг третьего поколения оператор установил в размере 70 грн или 90 грн, в зависимости от выбранного тарифа. За эту цену абоненты получают 2,5 Гб дата-трафика. Правда, учитывая территорию покрытия сети «ТриМоб», в Украине воспользоваться данным скоростным мобильным Интернетом можно далеко не везде.

Стоит ли 3G заявленных цен?

Как отмечают телеком-эксперты, обнародованные цены на 3G-связь являются обоснованными со стороны мобильных операторов. По словам советника министра экономического развития и торговли и эксперта рынка телекоммуникаций Елены Минич, при формировании тарифов на связь третьего поколения операторы отталкиваются от себестоимости услуг и периода окупаемости.

«Если исходить из расчета себестоимости и модели окупаемости, то минимальный показатель ARPU (средней ежемесячной выручки на одного абонента - УНИАН), при котором наступает окупаемость в течение 7 лет, - 5 долл. (больше 100 грн)», - рассказала Минич.

При этом она подчеркнула, что из-за продолжительного вкладывания средств в развитие сетей и параллельного изменения курса валют определить себестоимость 3G-услуг очень сложно.

«Не могу точно оценить себестоимость 1 Гб дата-трафика у украинских операторов, так как много исторических инвестиций в сети, но бенчмарк на 2010 год (при курсе доллара 8 грн) показывал, что себестоимость 1 Гб мобильного Интернета в среднем оценивалась в около 15 грн», - заявила Минич.

По её словам, в Европейских странах на сегодняшний день себестоимость 1 Гб мобильного Интернета составляет примерно 2,5-3 евро (65-75 грн). Соответственно, средние ежемесячные затраты одного абонента на связь находятся на уровне 22-30 евро (560-770 грн в месяц).

Тем не менее, в виду текущей ситуации в стране, сравнивать показатели в Украине и западных странах нецелесообразно. Кроме того, европейские «мобильщики» уже практически отошли от 3G и предоставляют услуги четвертого поколения связи.

Эффект конкуренции

Операторы сейчас, в первую очередь, ориентируются на покупательскую способность украинских абонентов - в случае значительной дороговизны 3G-услуг пользователь может попросту отказаться от их использования, тогда вложенные инвестиции «вылетят в трубу» (только в 3G-лицензии операторы вложили около 10 млрд грн).

Опасаясь дискредитации связи третьего поколения, операторы с осторожностью изучают готовность абонентов платить за эту услугу. «Большая мобильная тройка» не исключает, что в будущем тарифы на 3G-связь будут пересматриваться, возможно, даже в сторону понижения. Как отметили в пресс-службе «МТС Украина», если один из участников рынка пойдет, например, в демпинг, то остальные не смогут это не учитывать.

«Изменятся ли тарифы – рынок покажет, в этом позитивная сторона конкуренции», - подчеркнули в компании.

Также операторы учитывают тот факт, что с развитием технологий пользователи начинают потреблять всё больше Интернет-трафика. После массового распространения 3G-сетей в Украине эксперты прогнозируют рост рынка мобильного Интернета более чем на треть.

«За счет внедрения 3G ожидается прирост рынка мобильного Интернета и доходов в этой категории от 30% до 40%. И это не за счет увеличения тарифов, а за счет увеличения доли услуг передачи данных в чеке клиента за мобильные услуги», - отмечает Минич.

Проанализировав динамику доходов операторов от потребления услуг передачи данных в 2G-сетях за прошлый год, можно с уверенностью сказать, что «телекомщики» вряд ли не смогут «отбить» вложенные средства в 3G-сети. Операторы ежеквартально декларируют увеличение объемов потребления интернет-трафика на десятки процентов. Так, например, «Киевстар» в 2014 году зафиксировал рост потребления услуг передачи данных по сравнению с 2013 годом на 58% - до 13,5 тыс. ТБ. При этом в прошлом году услуги мобильного Интернета в сети оператора потребили свыше 11 млн пользователей, что составляет более 40% абонентской базы «Киевстара». У других операторов из «большой тройки» ситуация примерно аналогичная.

В свою очередь, перед абонентами сейчас стоит важный вопрос – готовы ли они расстаться с немалой суммой в обмен на более быстрый мобильный Интернет. Именно от клиентов зависит, будут ли операторы корректировать свои тарифы в сторону понижения в виду конкуренции. Пользователям также остается надеяться, что операторы будут более активно развертывать сети нового поколения. Причем не только в городах-миллионниках и областных центрах, но и в небольших населенных пунктах.

Антон Кулиш (УНИАН)