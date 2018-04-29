Мифический 3G и бои за абонентов
После февральского тендера на 3G-частоты украинские мобильные операторы активно взялись за внедрение этой технологии связи для быстрейшего возмещения затрат на приобретение лицензий. Они мгновенно запустили рекламные кампании по продвижению новых услуг, но только недавно начали их предоставлять и обнародовали тарифы. Теперь от украинцев зависит, снизят ли операторы стоимость 3G-связи.
В Украине стартовал запуск 3G-связи, позволяющей абонентам бродить по пространствам мобильного интернета на более высоких скоростях. Развертывание сетей третьего поколения началось в мае с дуэли между «Киевстаром» и «Астелитом» (TM Life).
Сперва операторы объявили о запуске сетей в тестовом режиме в ряде украинских городов, но первым 3G-связь на коммерческой основе осилил «Астелит». Компания сначала запустила свою сеть во Львове, а позже - в Киеве. Вслед за Life-ом услуги нового поколения связи в этих городах стал предоставлять и «Киевстар».
Два оператора из «большой тройки» выбрали схожие стратегии развития 3G-услуг в Украине. После обнародования линеек тарифных планов оказалось, что и стоимость 3G-связи компании оценили примерно одинаково. «Киевстар» из пяти припейд-тарифов три посвятил потреблению дата-трафика. У «Астелита» аналогичная ситуация с пакетами услуг, но параллельно с тарифами под смартфоны оператор также разработал линейку тарифных планов для планшетов и других мобильных устройств.
Стоимость 3G-услуг у обеих компаний варьируется от 55 до 150 грн в месяц, но «Астелит» за те же деньги предоставляет немного больше пакетного интернет-трафика и минут на другие сети. «Киевстар» за 55 грн в месяц предлагает 500 МБ мобильного Интернета, внутренний безлимит и звонки на другие сети по цене 0,6 грн/минута. В то время, как в тариф мобильного оператора «Астелит» за аналогичную цену включено 750 МБ, внутренний безлимит и 25 бесплатных минут на звонки вне сети.
Тариф стоимостью 95 грн/месяц предполагает 1,5 ГБ мобильного трафика при выборе мобильного оператора «Киевстар» и 2 ГБ - у «Астелита». Абонентам «Киевстара» доступно 60 бесплатных минут для звонков на другие сети, «Астелита» - 100 минут.
Самый дорогой тарифный план - 150 грн в месяц - также предусматривает безлимитные звонки внутри сети у обоих операторов и предполагает 2,5 ГБ мобильного Интернета для абонентов «Киевстара» и 4 ГБ - для абонентов «Астелита».
При этом в тарифных планах «Киевстара» с абонплатой 95 грн в месяц и 150 грн в месяц предусмотрена возможность безлимитного доступа к четырем популярным социальным сетям, в то время как в компании «Астелит» такой возможности нет.
Второй по количеству абонентов украинский оператор «МТС Украина» в отличие от своих конкурентов выбрал другую стратегию развития 3G-связи. Компания пока не спешит развертывать собственную сеть третьего поколения в городских масштабах, а предоставляет 3G-услуги в так называемых внутренних сетях (indoor solution) в торговых и бизнес-центрах, аэропортах и пр.
Гендиректор «МТС Украина» Иван Золочевский аргументировал такую стратегию компании следующим образом: после анализа потребления 3G-услуг за границей оказалось, что 80% всего 3G-трафика генерируется не на улицах, а внутри помещений. Кроме того, в компании отметили, что оператор не намерен запускать собственную связь третьего поколения с «ковровым» покрытием городов, пока не достроит достаточное количество базовых станций, чтобы «избежать ряда проблем, характерных для запуска 3G-сетей».
«Для нас гораздо важней положительный опыт пользования 3G, чем запуск на скорую руку ради эфемерного временного первенства», - отметили в пресс-службе компании.
В то же время, «Киевстар» парировал - специалисты оператора запускают 3G-сеть в городах по мере завершения ее подготовки, после модернизации оборудования и технического тестирования.
«16 июня мы запустили 3G в Киеве и пригороде — здесь сеть состоит из 700 базовых станций, чего достаточно для полного покрытия этой территории и обеспечения надлежащего качества. До запуска мы выполнили огромный объем работ по моделированию размера сети и расчету нагрузки на нее — исходя из наших прогнозов трафика, применив лучшие собственные наработки и опыт международной группы VimpelCom, частью которой являемся», - прокомментировал ситуацию УНИАН начальник департамента управления качеством «Киевстара» Василий Пантов.
Стоит отметить, что начиная с марта «МТС Украина» предоставляет связь нового поколения на базе сети оператора «ТриМоб», который принадлежит «Укртелекому» и уже почти 10 лет владеет лицензией на 3G. Ежемесячную стоимость услуг третьего поколения оператор установил в размере 70 грн или 90 грн, в зависимости от выбранного тарифа. За эту цену абоненты получают 2,5 Гб дата-трафика. Правда, учитывая территорию покрытия сети «ТриМоб», в Украине воспользоваться данным скоростным мобильным Интернетом можно далеко не везде.
Стоит ли 3G заявленных цен?
Как отмечают телеком-эксперты, обнародованные цены на 3G-связь являются обоснованными со стороны мобильных операторов. По словам советника министра экономического развития и торговли и эксперта рынка телекоммуникаций Елены Минич, при формировании тарифов на связь третьего поколения операторы отталкиваются от себестоимости услуг и периода окупаемости.
«Если исходить из расчета себестоимости и модели окупаемости, то минимальный показатель ARPU (средней ежемесячной выручки на одного абонента - УНИАН), при котором наступает окупаемость в течение 7 лет, - 5 долл. (больше 100 грн)», - рассказала Минич.
При этом она подчеркнула, что из-за продолжительного вкладывания средств в развитие сетей и параллельного изменения курса валют определить себестоимость 3G-услуг очень сложно.
«Не могу точно оценить себестоимость 1 Гб дата-трафика у украинских операторов, так как много исторических инвестиций в сети, но бенчмарк на 2010 год (при курсе доллара 8 грн) показывал, что себестоимость 1 Гб мобильного Интернета в среднем оценивалась в около 15 грн», - заявила Минич.
По её словам, в Европейских странах на сегодняшний день себестоимость 1 Гб мобильного Интернета составляет примерно 2,5-3 евро (65-75 грн). Соответственно, средние ежемесячные затраты одного абонента на связь находятся на уровне 22-30 евро (560-770 грн в месяц).
Тем не менее, в виду текущей ситуации в стране, сравнивать показатели в Украине и западных странах нецелесообразно. Кроме того, европейские «мобильщики» уже практически отошли от 3G и предоставляют услуги четвертого поколения связи.
Эффект конкуренции
Операторы сейчас, в первую очередь, ориентируются на покупательскую способность украинских абонентов - в случае значительной дороговизны 3G-услуг пользователь может попросту отказаться от их использования, тогда вложенные инвестиции «вылетят в трубу» (только в 3G-лицензии операторы вложили около 10 млрд грн).
Опасаясь дискредитации связи третьего поколения, операторы с осторожностью изучают готовность абонентов платить за эту услугу. «Большая мобильная тройка» не исключает, что в будущем тарифы на 3G-связь будут пересматриваться, возможно, даже в сторону понижения. Как отметили в пресс-службе «МТС Украина», если один из участников рынка пойдет, например, в демпинг, то остальные не смогут это не учитывать.
«Изменятся ли тарифы – рынок покажет, в этом позитивная сторона конкуренции», - подчеркнули в компании.
Также операторы учитывают тот факт, что с развитием технологий пользователи начинают потреблять всё больше Интернет-трафика. После массового распространения 3G-сетей в Украине эксперты прогнозируют рост рынка мобильного Интернета более чем на треть.
«За счет внедрения 3G ожидается прирост рынка мобильного Интернета и доходов в этой категории от 30% до 40%. И это не за счет увеличения тарифов, а за счет увеличения доли услуг передачи данных в чеке клиента за мобильные услуги», - отмечает Минич.
Проанализировав динамику доходов операторов от потребления услуг передачи данных в 2G-сетях за прошлый год, можно с уверенностью сказать, что «телекомщики» вряд ли не смогут «отбить» вложенные средства в 3G-сети. Операторы ежеквартально декларируют увеличение объемов потребления интернет-трафика на десятки процентов. Так, например, «Киевстар» в 2014 году зафиксировал рост потребления услуг передачи данных по сравнению с 2013 годом на 58% - до 13,5 тыс. ТБ. При этом в прошлом году услуги мобильного Интернета в сети оператора потребили свыше 11 млн пользователей, что составляет более 40% абонентской базы «Киевстара». У других операторов из «большой тройки» ситуация примерно аналогичная.
В свою очередь, перед абонентами сейчас стоит важный вопрос – готовы ли они расстаться с немалой суммой в обмен на более быстрый мобильный Интернет. Именно от клиентов зависит, будут ли операторы корректировать свои тарифы в сторону понижения в виду конкуренции. Пользователям также остается надеяться, что операторы будут более активно развертывать сети нового поколения. Причем не только в городах-миллионниках и областных центрах, но и в небольших населенных пунктах.
Антон Кулиш (УНИАН)