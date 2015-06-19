СМИ: Энергопоставщики железных дорог отмывали доходы в двух налоговых ямах

Об этом со ссылкой на результаты расследования, проведенного совместно руководством «Укрзалізниці» и правоохранительными органами, сообщает сайт «Цензор».

Как установлено, три связанные между собой компании «Укрэнерготранзит», «ГазЭнерго» и «Энерготраст» закупали электроэнергию у госпредприятия «Энергорынок» и перепродавали железным дорогам. Доходы они переводили на счета более десяти фирм, якобы оплачивая консультационные, консалтинговые и информационные услуги. Далее контрагенты переправляли многомиллионные финансовые потоки в два конвертационных центра.

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, это классическая схема, которой пользуются при отмывании средств, полученных из госбюджета или от госпредприятий.

Напомним, глава «Укрзалізниці» Максим Бланк 11 июня дал указание отказаться от приобретения электроэнергии у фирм посредников, переводивших доходы в налоговые ямы, максимально увеличив долю прямых закупок на Оптовом рынке. Также он поручил подготовить проведение новых тендеров, где будет оцениваться налоговая чистота поставщиков.

«Так случилось, что на протяжении многих лет независимые поставщики не меняются, все они аффилированные между собой. На лицо многолетний сговор с доходной частью 400-500 млн. гривен в месяц. Налоговая вскрыла эти потоки и сообщила нам», - заявил Максим Бланк.

В 2012 году Генпрокуратура уже пыталась навести порядок в сфере закупок электроэнергии на железных дорогах. У следователей «Укрэнерготранзит». Дело в том, что, выиграв в 2009 году тендер на поставку электроэнергии для железной дороги, в 2010 и 2011 годах компания и ЮЗЖД пролонгировали сделку без проведения тендерных процедур. Как выяснили правоохранители, за три года «Укрэнерготранзит» получил более 1,7 миллиардов гривен, из которых порядка 100 миллионов были перечислены на счета фирм, занимавшихся обналичиванием средств предприятий. Прокуратура попыталась получить в Печерском райсуде санкцию на внеплановую проверку ЮЗЖД, но получила отказ.

Как сообщает издание, долгие годы начальником Главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзалізниці» работал Валерий Людмирский. «Был ли высокопоставленный сотрудник госпредприятия осведомлен о том, что поставщики систематически обирают железную дорогу на сотни миллионов гривен? Ведь схема была классической - как дважды два понятная рядовому налогового инспектора. Что уже говорить о начальнике управления», - отмечают авторы публикации.

В «Укрзалізнице» заверяют, что со своей стороны сделают все, чтобы расследование было доведено до конца, несмотря на возможное противодействие. «Эта схема - самая большая и долговременная, работавшая на УЗ. Люди, связанные с ней опасны и имеют серьезную «крышу»», - резюмировал Максим Бланк.