Французская Soufflet Group положительно оценивает деятельность менеджмента Ильичевского морпорта

Об этом в комментарии УНИАН сообщил Николай Горбачев, директор компании «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», входящей в Soufflet Group.

В частности, он отметил важность сотрудничества компании с руководством Ильичевского порта, о чем свидетельствует подписание соответствующего меморандума об инвестировании до 100 млн долл. в строительство зернового терминала на территории порта.

"Могу подчеркнуть, что менеджмент Ильичевского порта находится на высоком уровне, и я бы хотел поблагодарить руководителя порта Юрия Юрьевича Крука за очень быстрые и эффективные действия, которые позволили нам сегодня подписать этот меморандум (меморандум, подписанный между руководством Ильичевского порта и французской Soufflet Group о намерении компании инвестировать до 100 млн долл. в строительство зернового терминала - УНИАН)", - сообщил Горбачев, уточнив, что Soufflet Group работает в Украине уже 14 лет.

Директор компании по Черноморскому региону также сообщил, что ориентировочная мощность нового терминала составит до 100 тыс. тонн единовременного хранения зерновых, а годовая отгрузка – более 1 млн тонн.

Подписание меморандума проходило в присутствии министров инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского и министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Ильичевске прошел инвестиционный форум, на котором руководитель порта Юрий Крук презентовал 12 инвестиционных площадок, которые порт выделил на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов. По словам Крука, более 20 компаний-инвесторов готовы стать партнерами Ильичевского порта в рамках реализации концепции его развития до 2018 года.

Еще весной Министерство инфраструктуры открыло конкурс на должности руководителей 10 государственных предприятий, в том числе Ильичевского порта.

Сотрудники Ильичевского морпорта намерены через суд добиться отмены конкурса на пост директора предприятия из-за невключения в состав конкурсной комиссии представителя трудового коллектива порта. Также, по словам представителей порта, в марте текущего года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский не продлил контракт с директором порта Юрием Круком, не имея для этого никаких оснований.

17 июня на конференции коллектив порта поддержал кандидатуру Юрия Крука, в данный момент исполняющего обязанности директора предприятия, на пост руководителя порта.

По поводу ситуации, сложившейся в связи с проведением конкурса на должность руководителя порта, трудовой коллектив решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко и главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили с просьбой решить вопрос о проведении конкурсного отбора на пост руководителя порта законным путем, а также организовать работу по отстаиванию интересов трудового коллектива предприятия.

Справка УНИАН. Компания Soufflet основана во Франции 115 лет назад как предприятие по скупке и переработке зерна. Сейчас компания занимает лидирующее положение в мире по ряду показателей: является крупнейшим во Франции экспортером зерна, первым мукомолом в Европе, первым солодовщиком в мире, занимает первое место в Европе по переработке кукурузы. Со штатом в 2,4 тыс. человек в шести странах Европы (Франция, Англия, Бельгия, Испания, Италия и Голландия) и 27 промышленными установками группа в настоящее время занимает ведущее место в аграрном секторе Европы.

Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.