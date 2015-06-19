Soufflet Group инвестирует до $100 миллионов в строительство зернового терминала в Ильичевском порту

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум подписали сегодня, 19 июня, исполняющий обязанности директора Ильичевского порта Юрий Крук и генеральный директор компании «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» (входит в Soufflet Group) Жан-Марк Филус.

По словам директора Soufflet Group по Черноморскому региону Николая Горбачева, также присутствовавшего на церемонии подписания, ориентировочная мощность нового терминала составит до 100 тыс. тонн единовременного хранения зерновых, а годовая отгрузка – более 1 млн тонн.

Горбачев также сообщил, что французская компания намерена максимально загрузить украинские предприятия в рамках строительства зернового терминала, техническая реализация которого займет около года.

Подписание меморандума также проходило в присутствии министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского и министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко.

«Согласно подписанному сегодня меморандуму о взаимопонимании, компания Soufflet за определенный период времени после прохождения бюрократических процедур обязуется инвестировать до 100 млн долл. в новый терминал в Ильичевском порту… Следующим шагом будет проведение конкурса на определение арендатора», - сказал министр инфраструктуры.

Он также анонсировал, что через 10-15 дней будет подписан меморандум о сотрудничестве с еще одной крупной иностранной компанией, однако не назвал ее.

Кроме того, по словам Пивоварского, Украине в ближайшие пять лет необходимо увеличить портовые мощности единовременного хранения зерновых грузов вдвое, тогда как к настоящему времени такие мощности составляют около 3 млн тонн.

Говоря о перевалочных мощностях Ильичевского порта, Пивоварский сообщил, что перевалка зерновых на сегодня находится на пике мощности с годовым показателем порядка 34 млн тонн.

В свою очередь, по словам руководителя порта Юрия Крука, данный проект является частью реализуемого стратегического плана развития предприятия, который ранее был представлен на инвестиционном форуме «Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие».

«Мы разработали совместно с компанией Ernst & Young 12 инвестиционных площадок, в том числе пять площадок под зерновую перевалку. Я думаю, что в ближайшее время мы представим еще ряд проектов по развитию инфраструктуры», - добавил Крук.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Ильичевске прошел инвестиционный форум, на котором руководитель порта Юрий Крук презентовал 12 инвестиционных площадок, выделенных портом на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов. По словам Крука, более 20 компаний-инвесторов готовы стать партнерами Ильичевского порта в рамках реализации концепции его развития до 2018 года.

Еще весной Министерство инфраструктуры открыло конкурс на должности руководителей 10 государственных предприятий, в том числе Ильичевского порта.

Сотрудники Ильичевского морпорта намерены через суд добиться отмены конкурса на пост директора предприятия из-за невключения в состав конкурсной комиссии представителя трудового коллектива порта. Также, по словам представителей порта, в марте текущего года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский не продлил контракт с директором порта Юрием Круком, не имея для этого никаких оснований.

17 июня на конференции коллектив порта поддержал кандидатуру Юрия Крука, в данный момент исполняющего обязанности директора предприятия, на пост руководителя порта.

По поводу ситуации, сложившейся в связи с проведением конкурса на должность руководителя порта, трудовой коллектив решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко и главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили с просьбой решить вопрос о проведении конкурсного отбора на пост руководителя порта законным путем, а также организовать работу по отстаиванию интересов трудового коллектива предприятия.

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Справка УНИАН. Компания Soufflet основана во Франции 115 лет назад как предприятие по скупке и переработке зерна. Сейчас компания занимает лидирующие позиции в мире по ряду показателей: является крупнейшим во Франции экспортером зерна, первым мукомолом в Европе, первым солодовщиком в мире, занимает первое место в Европе по переработке кукурузы. Со штатом в 2,4 тыс. человек в шести странах Европы (Франция, Англия, Бельгия, Испания, Италия и Голландия) и 27 промышленными установками группа в настоящее время занимает ведущее место в аграрном секторе Европы.

Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.