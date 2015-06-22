Во Львове запустили маршрутки повышенного комфорта по 15 гривень

Во Львове на одном из городских маршрутов запустили маршрутные такси повышенного комфорта со стоимостью проезда 15 гривен за поездку.

Об этом сообщил директор Львовского городского коммунального Автотранспортного предприятия №1 Михаил Сидорович. По его словам, первый маршрут соединяет микрорайон Сыхов с центром города.

В будущем центр города планируют связать и с другими отдаленными районами. На маршрутах будут работать микроавтобусы с исключительно сидячими местами, рассчитанные на перевозку 7-8 пассажиров. Маршрутки будут ездить каждые 15 минут.

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Также планируется оборудовать микроавтобусы выходом в Интернет, а также другими удобствами для пассажиров, например, свежими газетами.

Сейчас стоимость проезда в маршрутках Львова составляет 4 гривни за поездку, также с 1 июля планируется запустить ночные маршрутки по 8 гривен/поездка. Стоимость проезда в электротранспорте Львова составляет 2 гривни/поездка.