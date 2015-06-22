Дороги в Украине будут ремонтировать за счет штрафов автоперевозчиков

Об этом журналистам сообщил глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Роман Хмиль.

«Мы также пришли к тому, что нужно штрафы устанавливать в зависимости от перевеса, они должны быть большими, но в целом экономически обоснованные тарифы таковы», - подчеркнул Хмиль.

Так, согласно розданной журналистам презентации реформы дорожной отрасли, министерство считает необходимым установить новые справедливые штрафы за нарушение весовых норм (1 тыс. грн – 10 тыс. грн) или увеличить их еще больше, до уровня европейских стран (Польша – 1,5 тыс. евро, Германия – 10 тыс. евро).

В настоящее время в Украине минимальный штраф за перевес автотранспортного средства составляет 1,7 тыс. грн.

Кроме того, транспортное ведомство намерено ввести двойной контроль веса автотранспортных средств, в частности грузовиков. Так, автоматический весокомплекс будет передавать информацию о перегрузе инспектору, который обязан остановить и оштрафовать такой автотранспорт. В свою очередь инспектор будет иметь средства видеофиксации и веб-камеру для автоматической трансляции своей работы в интернете.

Контроль за работой инспектора будет осуществлять Мининфраструктуры, в базу которого система автоматического весокомплекса продублирует информацию о перегрузе. Если инспектор намеренно пропустит перегруженный транспорт без наложения штрафных санкций, он будет уволен.

«Идея в том, чтобы внедрить двойной контроль. Автоматическая рамка взвешивает транспортные средства, эта информация идет инспектору, одновременно поступает также в Мининфраструктуры и СБУ для независимого контроля инспектора. Он, получая информацию, обязан остановить авто и оштрафовать его. Если он пропустил такой автомобиль, он будет уволен, так как не выполняет свою функцию», - сказал Хмиль.

Кроме того, министерство предлагает установить полный запрет движения транспорта с весом более 40 тонн для делимых грузов, а также ввести ответственность компании, которая загружает авто, за перевес, при условии, если не было проведено контрольное взвешивание в присутствии перевозчика.

Реализовать такие идеи министерство предлагает в первую очередь на дорогах Николаевской области, так как в наихудшем состоянии на сегодняшний день находится дорожное покрытие в южных областях Украины, а 99% ущерба дорогам наносят груженые сверх норматива автотранспортные средства.

«За последние несколько лет резко ухудшилась ситуация с дорожным фондом – он перестал быть целевым, а в этом году на ремонт дорог у нас предусмотрено более 3 млрд грн. Поэтому появилась идея сделать такой проект в Николаевской области», - сказал журналистам первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Предполагается, что источниками наполнения дорожного фонда в Николаевской области будут заинтересованные инвесторы, местные автоперевозчики, а также морские порты и "Укрзализныця".

«В результате на каждую сэкономленную перевозчиком гривню государство должно израсходовать 6 грн на восстановление дороги", - сказал Шульмейстер.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило о планах в декабре этого года ввести на украинских дорогах габаритно-весовой контроль для грузового транспорта. Согласно решению Кабмина, с августа 2014 года введен мораторий на проверки всех предпринимателей, в том числе и автоперевозчиков. В январе мораторий был продлен до конца первого полугодия 2015 года.

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Справка УНИАН. Процедура весового контроля была введена в 2007 году. Из-за отсутствия контроля за работой весовых пунктов данная процедура превратилась в дополнительную коррупционную схему и не выполняла своих функций по контролю за перегрузом транспорта. К тому же имело место выборочное использование штрафов предыдущим правительством против свободных перевозчиков, конкурирующих с подконтрольными властям компаниями.

С идей возвращения весового контроля на дорогах Украины в марте 2015 года выступил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. По его словам, отсутствие весового контроля является главной причиной ухудшения состояния украинских дорог, а самой дорожной отрасли наносятся многомиллиардные убытки.

Как отметил глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль, более 30% грузового транспорта передвигаются по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм. По его словам, автоматический весовой контроль автотранспорта на дорогах может быть введен в январе 2016 года. Стоимость проекта составляет от 5 млн долл. до 15 млн долл., а для работы системы необходимо приобрести как минимум 50 автоматических комплексов.

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Кабинет министров Украины в рамках реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования до 2017 года создаст в структуре госбюджета фонд для финансирования ремонта и строительства автодорог страны. При этом местные власти смогут направлять на содержание дорог сборы от акциза на топливо с АЗС в размере 5-10%, а также создавать территориальные дорожные фонды.