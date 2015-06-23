"Воздушный экспресс" перешел под управление Мининфраструктуры

Национальный проект "Воздушный экспресс", предполагающий строительство железнодорожной ветки к крупнейшему в стране международному аэропорту "Борисполь", перешел из Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров № 418 от 17 июня этого года.

"Отнести целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона в сферу управления Министерства инфраструктуры», - сказано в документе.

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Как сообщал УНИАН, согласно условиям соглашения, для реализации проекта «Воздушный экспресс» Эксимбанк Китая должен предоставить Украине кредит в размере 372 млн долл. Кредит планировалось выделить двумя траншами, первый из них в объеме 52 млн долл. был выделен в 2013 году и направлен на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй, на 320 млн долл., должен быть направлен на строительные работы и закупку подвижного состава. Несмотря на то, что деньги были выделены, а технико-экономическое обоснование проекта утвердили еще в марте 2011 года, проектирование завершено не было, поэтому строительство так и не началось.

В сентябре 2014 года тогда еще министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак заявил, что под предлогом реализации проекта "Воздушный экспресс", курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долл. кредита. Однако в Госинвестпроекте эти обвинения назвали клеветой.

Новое руководство Министерства инфраструктуры считает "Воздушный экспресс" совершенно бесперспективным проектом, поэтому сообщило о готовности предложить китайским инвесторам альтернативные проекты, на которые можно направить средства доноров КНР.