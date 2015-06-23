Минэкономразвития прогнозирует рост прибыли Ильичевского порта в 2,8 раза

Об этом сказано в обзоре 30 предприятий государственного сектора экономики с крупнейшими фискальными рисками, утвержденном приказом Минэкономразвития от 17 июня 2015 года.

Согласно документу, активы Ильичевского порта по итогам прошлого года составили 2,01 млрд грн, а общая кредиторская задолженность – 293,12 млн грн.

Ранее пресс-служба порта сообщала об увеличении дохода Ильичевского порта в январе-марте 2015 года в 2,8 раза - до 414,982 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Ильичевске прошел инвестиционный форум, на котором руководитель порта Юрий Крук презентовал 12 инвестиционных площадок, выделенных портом на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов. По словам Крука, более 20 компаний-инвесторов готовы стать партнерами Ильичевского порта в рамках реализации концепции его развития до 2018 года.

19 июня руководство порта подписало с французской агропромышленной компанией Soufflet Group меморандум о намерении инвестировать до 100 млн долл. в строительство зернового терминала.

Директор компании «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», входящей в Soufflet Group, Николай Горбачев положительно оценил деятельность менеджмента Ильичевского порта.

Еще весной Министерство инфраструктуры открыло конкурс на должности руководителей 10 государственных предприятий, в том числе Ильичевского порта.

Сотрудники морпорта намерены через суд добиться отмены конкурса на пост директора предприятия из-за невключения в состав конкурсной комиссии представителя трудового коллектива порта. Также, по словам представителей порта, в марте текущего года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский не продлил контракт с директором порта Юрием Круком, не имея для этого никаких оснований.

17 июня на конференции коллектив порта поддержал кандидатуру Юрия Крука, в данный момент исполняющего обязанности директора предприятия, на пост руководителя порта.

По поводу ситуации, сложившейся в связи с проведением конкурса на должность руководителя порта, трудовой коллектив решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко и главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили с просьбой решить вопрос о проведении конкурсного отбора на пост руководителя порта законным путем, а также организовать работу по отстаиванию интересов трудового коллектива предприятия.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.