Кабмин выделил почти 27 миллионов гривень на строительство участка концессионной дороги Львов - Краковец

Это решение закреплено распоряжением правительства №621-р от 17 июня 2015 года.

Согласно документу, непосредственно на строительство участка км 69 + 926 - км 70 + 446 дороги Львов - Краковец будет потрачено 26,5 млн грн, еще 114,998 тыс. грн выделено на проектно-изыскательские работы.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая текущего года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец. По прогнозам ведомства, строительство автодороги Львов - Краковец займет до 5 лет.

Как отметил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, строительство дороги может стоить инвесторам от 350 до 500 млн долл. По его данным, реализацией этого проекта уже заинтересовались 8 компаний, из них 6 - иностранные и 2 - украинские.