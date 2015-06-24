Кабмин разрешил мобилизовывать частный транспорт для нужд армии и силовиков

Правительство разрешило мобилизовывать частный и других форм собственности, автотранспорт для нужд армии на особый период.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 17 июня, обнародованном сегодня на правительственном портале.

В частности, в приложении к постановлению № 405 "О внесении изменений в Положение о военно-транспортной обязанности" сказано: Положение определяет порядок исполнения военно-транспортной обязанности для удовлетворения нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, Госспецсвязи и Госспецтрансслужбы (далее - воинские формирования) на особый период транспортными средствами и техникой всех типов и марок отечественного и иностранного производства, их возвращение во время демобилизации и компенсации ущерба, нанесенного транспортным средствам и технике вследствие их привлечения при мобилизации.

Читайте такжеСМИ выяснили новые правила передвижения транспорта в зоне АТО: три этапа проверки и талоныДействие этого Положения распространяется на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы, местные госадминистрации, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также граждан - владельцев транспортных средств".

Также в приложении говорится о том, что в случае нанесения повреждений транспортным средствам во время мобилизационного периода убытки должны компенсироваться за счет госбюджета, но временное изъятие транспорта для нужд ВСУ и других силовых структур является бесплатным.