Профсоюз железнодорожников требует от премьера погасить более 37 миллиардов долгов "Укрзализныци"

С соответствующим письмом к премьеру обратился председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим Бубняк, передает пресс-служба профсоюза.

"Еще раз выражаем просьбу к правительству не оставаться в стороне от проблем железнодорожной отрасли, которая, несмотря ни на что, продолжает выполнять свою основную функцию – перевозку грузов и пассажиров. Поскольку "Укрзализныця" с сентября 2015 года станет акционерным обществом, Кабинету министров Украины было бы целесообразно перенять положительный опыт европейских стран и оплатить кредитные долги "Укрзализныци" за те годы, когда она сама фактически выполняла функции государства", - цитирует пресс-служба профсоюза текст письма.

В сообщении отмечается со ссылкой на обращение профсоюза к главе правительства, что на протяжении более 20 лет железнодорожный транспорт работает без государственной поддержки, так как за период существования украинских железных дорог без исполнения остается норма статьи 10 Закона "О железнодорожном транспорте", согласно которой строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств госбюджета в пределах лимитов государственных капитальных вложений.

Профсоюз констатирует, что за данный период капиталовложения в обновление основных средств происходили исключительно за счет собственных и кредитных ресурсов железных дорог, однако их было недостаточно для полноценного обновления устаревшего подвижного состава.

Также сообщается, что на сегодняшний день технический ресурс железных дорог практически исчерпан. В частности, по данным профсоюза, тепловозы изношены на 100%, а в 2015 году показатель износа электровозов составит 90,5%, однако в течение последних пяти лет за кредитные средства было приобретено 34 новых электровоза и 640 единиц грузовых вагонов.

«Как следствие, непосильным бременем на плечи железнодорожников легли кредитные обязательства, полученные в предыдущие годы. Общая сумма кредитного долга составляет 37,6 млрд грн, в том числе около 15 млрд грн - курсовая разница", - подчеркивает профсоюз.

Напомним, 12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн, о которой ведомство намерено договориться с кредиторами в ближайшие два месяца.

Стоит отметить, что «Укрзализныця» официально не объясняла, на что были израсходованы кредитные деньги. В то же время, по данным пресс-службы «Укрзализныци», по состоянию на 1 мая этого года кредитная задолженность компании российским банкам (ВТБ, Сбербанк России, Проминвестбанк) составила 14,1 млн грн (37%) от кредитного портфеля.

На срок до 2018 года приходится пик выплат «Укрзализныцей» своих долговых обязательств – погашение около 95% заимствований.

Также «Укрзализныцю» кредитуют и банки, в уставном капитале которых превалирует иностранный капитал, в частности это Европейский банк реконструкции и развития, Экспортно-импортный банк Кореи, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк.

Стоит отметить, что некоторые эксперты усматривают заявление компании о наступлении технического дефолта как умышленное доведение до банкротства с целью дальнейшей продажи госкомпании частному инвестору.

Как сообщал УНИАН, ранее Госфиниспекция во время ревизии деятельности "Укрзализныци" с 1 января по 30 сентября 2014 года выявила нарушения на сумму почти 300 млн грн.

В мае 2013 года «Укрзализныця» впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.