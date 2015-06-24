Суды отклонили иски ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск" к Ильичевскому порту и Мининфраструктуры

Хозяйственный суд города Киева и хозяйственный суд Одесской области не приняли к рассмотрению иск ЧП “Контейнерный Терминал Ильичевск” к Министерству Инфраструктуры Украины, Госказначейству и Государственному предприятию "Ильичевский морской торговый порт" по взысканию якобы понесенных затрат на приобретение техники и другого имущества, используемых для перевалки контейнеров через причалы Ильичевского морского порта, а также иск к Государственному предприятию "Ильичевский морской торговый порт" о признании права собственности на технику и другое имущество, которое используется в работе контейнерного терминала . По информации информцентров хозяйственных судов Киева и Одессы, оба иска возвращены истцу, сообщают Українські Новини.

Оба иска КТИ являются надуманными и необоснованными, считает заместитель директора ИМТП по правовым вопросам Константин Пуленко.

"Никакого имущества в совместную деятельность ЧП "КТИ" не вносило, все имущество было приобретено за счет средств совместной деятельности (СД), т.е. вкладом ЧП "КТИ" были только денежные средства и исключительно в гривне, а не в долларах США", говорит Пуленко. "Более того, Государственное предприятие "Ильичевский морской торговый порт" не получало никакого вклада ЧП "КТИ", поскольку вклад вносился в совместную деятельность. Поэтому и, возврат вкладов, раздел имущества СД должны происходить за счет активов совместной деятельности в рамках простого товарищества, а не за счет одной из сторон”, добавил Констанин Пуленко.

Напомним, ранее Договор о совместной деятельности между ЧП "КТИ" и ГП "ИМТП" был расторгнут судом в связи с тем, что причалы Ильичевского морского порта, используемые согласно договору о СД, были переданы другому юридическому лицу в рамках исполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 04.03.2013 № 133-р и приказа МИУ от 19.03.2013 № 163 “Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Таким образом, имущество которое было объектом совместной деятельности, было передано на баланс другого юридического лица, а именно Государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”.

Поэтому требования КТИ о взыскании упущенной выгоды с ИМТП безосновательны, так как договор расторгнут судом по ст. 652 Гражданского кодекса Украины в связи с существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, уверен заместитель директора ГП "ИМТП" по правовым вопросам Константин Пуленко. "Расторжение договора с ЧП "КТИ" произошло не по нашей инициативе, а по не зависящим от сторон СД причинам, обусловливающим невозможность дальнейшего существования СД, которые не были и не могли быть известны на момент заключения договора ни нам (ГП "ИМТП"), ни ЧП "КТИ".", говорит Пуленко.

Напомним, Частное предприятие "Контейнерный терминал Ильичевск" подало иск более чем на полмиллиарда долларов США против Министерства инфраструктуры Украины, Госказначейства и Государственного предприятия "Ильичевский морской торговый порт".