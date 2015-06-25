Экспорт зерна вернется на железную дорогу – "Укрзализныця"

Об этом заявил руководитель предприятия Максим Бланк, передает РБК.

По его словам, в этом году экспорт сельскохозяйственной продукции побил все рекорды, заняв первое место по объемам валютной выручки.

«В ближайшие годы роль аграрного сектора будет расти, и задача номер один для железной дороги - поддержать аграриев, создать все условия для бесперебойного вывоза продукции. У экспортеров не должно быть проблем с логистикой, с доставкой зерна в порты», - отметил Бланк.

Он подчеркнул, что объемы перевозки зерна по железной дороге значительно выросли: экспорт – на 15,7%, для внутреннего рынка – на 20,6%.

При этом примерно 60% экспортных поставок агарной продукции производится по железной дороге, 40% - автотранспортом. По словам Бланка, «УЗ» намерена увеличить эти показатели, адаптировав работу железной дороги под запросы и требования грузоперевозчиков. В частности, уже запущена онлайн-система, которая позволит контролировать клиентам наличие и количество свободных вагонов.

«Благодаря онлайн-режиму можно видеть заявки клиентов и наличие вагонов. Главное, что система полностью автоматизирована, и это позволит исключить человеческий фактор, а, значит, коррупционную составляющую», - заявил Бланк.

Кроме того, по словам главы "Укрзализныци", началась серьезная борьба и с экспедиторскими фирмами, "которые реально ничего не делают, а созданы лишь для того, чтобы брать поборы с клиентов".

Запустить процесс обновления парка зерновозов позволит оптимизация системы тарифов на грузоперевозки. По словам Бланка, руководители «УЗ» после консультаций с участниками рынка решили ввести плату за порожний пробег инвентарных вагонов. Это позволит развиваться частным паркам и привлечет инвестиции в строительство зерновозов.

Читайте такжеВ Украине началась уборка урожаяЕще один фактор, который сделает грузоперевозки по железной дороге более привлекательными для аграриев – электрификация железных дорог. В ближайшие пять лет планируется электрифицировать около 860 км путей на Одесской, Львовской, Южно-Западной и Приднепровской магистралях. Это позволит значительно удешевить перевозки, ведь их себестоимость дизельными вагонами на 55-60% выше, чем электротягой.

Также железнодорожники проанализировали «узкие места» на подходах к портам и планируют совместно с владельцами терминалов осуществить проекты по их расширению. Один из таких проектов уже реализован в порту Южном – там добились увеличения пропускной способности магистральных путей.

Напомним, по данным МинАПК, экспорт зерна из Украины побил прошлогодний рекорд 33,494 тыс тонн. По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, к 2025 году при условии решения логистических проблем экспорт зерновых может вырасти в два раза.