В Крыму до конца лета разрешили заниматься морскими перевозками без лицензии

Правительство России разрешило пассажирские перевозки внутренним водным и морским транспортом в аннексированном Крыму без лицензии до 1 сентября 2015 года, передает Русская служба Би-Би-Си.

Постановление вносит изменения в перечень видов деятельности, для которых на территории Крыма и Севастополя не нужна лицензия, сообщается на сайте кабмина. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня.

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Тамким образом, без лицензии на время туристического сезона смогут работать компании, занимающиеся экскурсионными перевозками, говорится в справке к постановлению.

Этот шаг также предоставит им дополнительное время для подготовки документов на получение лицензии, добавили в правительстве.