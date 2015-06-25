Глава УЗ заявил, что при первом подозрении в контрабанде сотрудники дороги увольняются

Об этом заявил, руководитель госпредприятия Максим Бланк.

По его словам «Укрзализныця» предоставляет правоохранителям всю необходимую помощь в раскрытии преступных схем. Однако функции самой железной дороги достаточно ограничены. Проверка происхождения грузов не входит в компетенцию перевозчика. Изучением сопровождающих документов, а также непосредственно грузов занимаются пограничники, СБУ и Государственная фискальная служба. Именно они принимают решения на предмет законности перемещения грузов, изучают, не пойдут ли средства от реализации товара на финансирование террористической деятельности, направленной против Украины.

«Железной дороге определили контрольные пункты пересечения, чего которые могут следовать железнодорожные составы. Процесс перевозок нами спланирован таким образом, что по другому маршруту составы в зону АТО и обратно не попадут. За это мы отвечаем», - отметил Максима Бланк.

Между тем, руководитель «Укрзализныци» отметил, что даже при малейшем подозрении в причастности к контрабандным схемам к сотрудникам госпредприятия будут применяться самые жесткие меры воздействия. «От таких людей мы будем избавляться, несмотря ни на какие прошлые заслуги перед железной дорогой, по данному вопросу у меня нулевой уровень терпимости», - отметил Максим Бланк.

Напомним, что на сегодняшний день перевозки грузом железнодорожным транспортом через линию, отделяющую зону АТО, происходит на основании правил, утвержденных Антитеррористическим центром СБУ. Законность перевозок определяет координационный центр при оперативном штабе АТО: от него зависит решение – пропускать на «неконтролируемые территории» составы с углем, металлом, лесом и т.д.