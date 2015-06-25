В оккупированном Крыму могут отменить продажу билетов на автобусы по паспортам

На рассмотрение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации внесен закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О транспортной безопасности», который разрешит перевозки пассажиров в оккупированном Крыму без обязательного предоставления ими документов, удостоверяющих личность.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого члена Совета Федерации от исполнительной власти РК Ольги Ковитиди, передают "Новости Крыма".

«Перемещение из одного города в другой на территории полуострова не будет требовать дополнительных регистраций и внесения в центральную базу. Новации важны и удобны для жителей Крыма, которые смогут беспрепятственно передвигаться внутри региона», – сказала Ковитиди.

Сейчас в соответствии со статьей 11 Федерального закона оккупанта «О транспортной безопасности» при осуществлении перевозок между субъектами РФ предусматривается формирование автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств, для чего при покупке билетов пассажиры обязаны предоставлять документы, удостоверяющие личность.

Такая норма не касается только перемещений между городом федерального значения Москвой и Московской областью, а также городом федерального значения Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

«Крымавтотранс» объявил в июне, что переходит к продаже билетов на междугородние автобусы по паспортам, а 19 июня продажи билетов по паспортам ввел «Севавтотранс».

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В Севастополе продажа билетов только при предъявлении документов, удостоверяющих личность привела к большим очередям и неудобству пассажиров. В итоге губернатору Севастополя пришлось согласовать с руководителем ФСБ продажу билетов на автовокзале без паспорта.