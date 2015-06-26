Инвесторы повально отказываются строить терминал в крымском аэропорту - СМИ

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Накануне так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что «решены все вопросы с финансированием», строительство терминала начнется в апреле следующего года и будет окончено за два года. Новый комплекс площадью 60 тысяч квадратных метров планируется построить по проекту южнокорейского архитектора.

Проект стоимостью $1,015 млрд должен быть построен «за счет средств частных инвесторов». Газета пишет, что найти инвесторов ей не удалось: источники в аэропортовых холдингах заявляют, что об участии в крымском проекте им не известно.

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«Очевидных кандидатов на рынке сейчас нет, скорее всего, власти Крыма будут развивать аэропорт за счет привлечения финансирования со стороны государства, это могут быть не прямые вложения из бюджета, а, например, заемные средства», — предположил один из собеседников издания.

Авиационный эксперт Андрей Крамаренко заявил изданию, что крупные холдинги не будут участвовать в строительстве. «Крупные игроки опасаются возможных санкций, к тому же непонятен правовой статус этих инвестиций», — пояснил он.