Россия снова собралась рыть тоннель через Керченский пролив

В ближайшее время могут начаться работы по строительству тоннельного перехода через Керченский пролив, сообщил полномочный представитель президента РФ в оккупированном Крыму Олег Белавенцев, передают "Новости Крыма".

По его словам, финансировать работы будет частный инвестор, который готов реализовать проект в течение двух лет. При этом Белавенцев не стал уточнять, кто именно выступает инвестором данного строительства.

«Задача такая – привязаться плотно к материковой части России. Тогда будут решены многие вопросы, с которыми мы сегодня сталкиваемся: уровень жизни крымчан, цены на товары первой необходимости и на медицинские препараты – все это зависит от логистики», – подчеркнул он.

Читайте такжеВ Официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций против оккупированного КрымаНапомним, вопрос строительства тоннеля через Керченский пролив поднимался неоднократно. Осенью прошлого года нелегитимный вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов заявил, что транспортный переход через пролив должен быть построен в виде тоннеля, поскольку эксплуатация моста в данном случае может быть опасной.

По словам Белавенцева, стоимость строительства тоннеля ориентировочно составляет 60-80 млрд рублей, что значительно меньше суммы, которую планируется потратить на строительство моста.

Между тем, строительство моста через Керченский пролив уже началось: работы ведутся под Керчью, на острове Тузла, а также в Краснодарском крае. Генеральным подрядчиком строительства Керченского моста является российское ООО «Стройгазмонтаж». Стоимость строительства составит 228 млрд 300 млн рублей. Планируется, что мостовой переход начнут использовать в рабочем режиме в декабре 2018 года, а введут в эксплуатацию к июлю 2019 года.