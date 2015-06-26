После Львова "открытое небо" заработает в аэропорту Одессы

Министерство инфраструктуры Украины с 30 июня в одностороннем порядке внедрит принципы «открытого неба» в аэропорту «Одесса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

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«Мы приняли решение на уровне министерства, Госавиаслужбы, госадминистрации Одесской области внедрить принцип «открытого неба» для аэропорта Одессы», - сказал Пивоварский.

По его словам, Государственная авиационная служба Украины в ближайшие дни официально проинформирует аэропорты других стран об открытии Украиной в одностороннем порядке воздушных полетов в Одессу без ограничений.

«По примеру аэропорта «Львов» я могу сказать, что очереди авиакомпаний большой нет, но мы ведем проактивную маркетинговую деятельность в этом направлении», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля текущего года Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов". Как заявил тогда Пивоварский, это позволит любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов".

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Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. В январе-мае текущего года аэропорт сократил пассажиропоток на 4%, а по итогам 2014 года - на 19,2%, до 864 тыс. человек.