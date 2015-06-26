Во Львове с 1 июля запускают ночные маршрутки

Об этом УНИАН сообщил начальник управления транспорта и связи Львовского городского совета Виктор Щир.

Он рассказал, что маршрутные автобусы будут курсировать по 7 маршрутам, на каждом ночном маршруте будет работать 1 транспортная единица. Стоимость проезда составит 8 грн за одну поездку. Удостоверение на бесплатный проезд льготным категориям пассажиров в ночном транспорте не будут действовать.

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«Если проект станет популярным среди жителей, не исключено, что будем вводить и дополнительные ночные маршруты, и дополнительные автобусы. Есть уже расписание движения ночных маршрутов. Интервал движения – 40 мин. на каждом маршруте. Автобус не будет останавливаться на промежуточных остановках, а постоянно, в режиме экспресс, будет курсировать по своему маршруту. Мы сделали акцент на железнодорожном вокзале. За ночь через станцию «Львов» проходит около 17 поездов, а в это время ни одной маршрутки на вокзале нет. Поэтому разработали маршруты так, что большинство сконцентрировали на железнодорожном вокзале», - рассказал Щир.