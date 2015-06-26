ВБ в сентябре примет финальное решение о $800 миллионах кредита на украинские дороги

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«Вчера была рабочая встреча со Всемирным банком перед вынесением нового так называемого третьего проекта на 800 млн долл. на Совет директоров Всемирного банка, в сентябре состоится Совет директоров, который примет решение по выделению 800 млн долл., из которых половина будет направлена на достройку участка Полтава – Харьков, а остальная часть пойдет на эксплуатацию дорог», - сказал Пивоварский.

По словам министра, в случае одобрения банком решения о выделении этих средств, Украина сможет получить доступ к этим деньгам уже с 2016 года.

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Глава транспортного ведомства также подчеркнул, что в настоящее время министерство ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о возможности выделения кредитных средств на развитие дорог, «которые будут потенциально иметь в сентябре некоторые результаты», однако никаких других подробностей переговоров он не сообщил.