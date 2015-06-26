Бетонные дороги в Украине начнут строить с участка Херсон–Николаев–Кировоград

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль.

«Есть проект, где эта технология (технология использования бетона при строительстве дорог – УНИАН) будет использована. Это подходы к морским портам на юге страны, отрезок дороги Херсон – Николаев – Кировоград, который сейчас проектируется в бетоне. Там сельхозпроизводители возят зерно с элеваторов в порты в радиусе 300 км, поэтому выгоднее везти по дороге, чем по железной дороге. Поэтому там, где интенсивные грузопотоки, мы будем строить бетонные дороги», - сказал Хмиль.

Он также подчеркнул, что себестоимость строительства бетонных дорог на 30-40% ниже, чем асфальтовых, так как при строительстве асфальтовых дорог используется импортный материал битум.

Читайте такжеВ Украине объявили конкурс на строительство первой концессионной дороги«На сегодняшний день в связи с тем, что битум, который используется при производстве асфальта, у нас импортный, а производство цемента в Украине очень развито, себестоимость бетонных дорог в Украине на горизонте эксплуатации 30 лет где-то на 30-40% меньше, чем асфальтовых», - сказал Хмиль.

Глава дорожного департамента министерства также отметил, что целесообразнее использовать бетон при строительстве новых дорог и ремонте сильно поврежденных трасс.

«Единственная проблема – невозможно бетоном ремонтировать существующие асфальтовые дороги, так как при прокладывании бетона кладется полностью новый фундамент. Этой технологией имеет смысл строить новые дороги либо ремонтировать те дороги, которые сильно разрушены», - отметил Хмиль.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Министерство инфраструктуры Украины предложило с целью экономии средств изучить вопрос строительства бетонных дорог, так как в строительстве асфальтовых дорог более 70% занимают импортные составляющие. Кроме того, по оценкам министерства, бетонные дороги имеют больший срок эксплуатации и их строительство позволит изменить структуру расходов в сторону украинского производителя.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, первые проекты строительства новых бетонных дорог в Украине могут появиться к концу июня этого года.

Ранее некоторые эксперты, комментируя инициативу руководства министерства, отмечали, что замена асфальтового дорожного покрытия бетонным в качестве временной меры по ремонту дорог в стране является недопустимой для украинских городов.

В госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств «Укравтодора».

Справка УНИАН. Согласно закону Украины о государственном бюджете на 2015 год, а также изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы, финансирование дорожного хозяйства осуществляется из общего фонда госбюджета, то есть выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после того, как будут удовлетворены потребности других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета.