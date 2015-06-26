ВТО поддержала жалобу Японии и призвала Украину отменить спецпошлину на иномарки
ВТО призвала Украину отменить специальную пошлину на импорт автомобилей признав его таким, что нарушает международные торговые нормы.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство AFP.
Экспертная панель Мировой организации торговли (ВТО) поддержала жалобу Японии против Украины и призвала Киев отменить дополнительную пошлину на импорт автомобилей, введенную в 2013 году.
По мнению экспертов ВТО, решение Украины нарушает международные торговые нормы. По их выводам, Украина "действовала несовместимо" с рядом международных торговых норм, в том числе Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года.
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Украина должна "привести свои меры в соответствие с обязательствами в рамках этих соглашений", постановили в ВТО. Также Киев призывают отменить решение о дополнительной пошлине.
Украина и Япония могут обжаловать решение ВТО в течение 60 дней.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина завершила консультации со странами-членами ВТО о дополнительном импортном сборе, введенном 25 февраля этого года для стабилизации платежного баланса, и получила поддержку своей позиции относительно его отмены или например с декабря 2015 года, или досрочно при увеличении золотовалютных резервов до уровня покрытия трех месяцев импорта.