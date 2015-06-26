ВТО поддержала жалобу Японии и призвала Украину отменить спецпошлину на иномарки

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство AFP.

Экспертная панель Мировой организации торговли (ВТО) поддержала жалобу Японии против Украины и призвала Киев отменить дополнительную пошлину на импорт автомобилей, введенную в 2013 году.

По мнению экспертов ВТО, решение Украины нарушает международные торговые нормы. По их выводам, Украина "действовала несовместимо" с рядом международных торговых норм, в том числе Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года.

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Украина должна "привести свои меры в соответствие с обязательствами в рамках этих соглашений", постановили в ВТО. Также Киев призывают отменить решение о дополнительной пошлине.

Украина и Япония могут обжаловать решение ВТО в течение 60 дней.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина завершила консультации со странами-членами ВТО о дополнительном импортном сборе, введенном 25 февраля этого года для стабилизации платежного баланса, и получила поддержку своей позиции относительно его отмены или например с декабря 2015 года, или досрочно при увеличении золотовалютных резервов до уровня покрытия трех месяцев импорта.