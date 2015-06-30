Россия собралась строить железную дорогу в обход Украины

ОАО "Российские железные дороги" и Министерство обороны России подписали договор о строительстве двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины на участке Журавка (Воронежская область) - Миллерово (Ростовская область), передает ТАСС со ссылкой на источник в РЖД.

Читайте такжеРеформа "Укрзализныци": рельсы - государству, вагоны - частникам"25 июня ОАО "РЖД" в качестве заказчика и Минобороны РФ в качестве исполнителя подписали договор о выполнении отдельных видов работ, связанных со строительством двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка-Миллерово в обход Украины", - сказал собеседник агентства.

"Речь идет о выполнении работ по возведению земляного полотна на участке с 11 по 31-й км", - уточнил он.