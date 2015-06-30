В США могут арестовать счета на $300 миллионов по делу российских "Вымпелкома" и МТС

Министерство юстиции США обратилось в суд в нью-йоркском районе Манхэттена с просьбой заблокировать $300 млн в связи с расследованием причастности российских компаний "Вымпелком" и МТС к коррупции при работе в Узбекистане, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что, по версии американских властей, подключившихся к расследованию, которое было начато в Евросоюзе, средства, о которых идет речь, могли быть получены в результате коррупционной деятельности. К ней, якобы, могли быть причастны "Вымпелком" и МТС.

Читайте такжеУ всех сотовых операторов России впервые зафиксирован отток абонентов Bloomberg сообщает, что в документах суда, попавших в его распоряжение, говорится, что $300 млн хранятся на счетах, находящихся в Ирландии, Люксембурге и Бельгии банков, которые принадлежат американской финансовой корпорации Bank of New York Mellon.

"США утверждают, что "Вымпелком" и МТС использовали сеть подставных компаний и фиктивных контрактов о консультационных услугах, чтобы предоставлять взятки близким родственникам президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку страны", - говорится в сообщении Bloomberg.