Турецкая Turkcell выкупила у Ахметова акции сотового оператора "Астелит"

Турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell подписал договор с финансово-промышленной группой СКМ, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, о покупке 44,96% акций компании Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которой принадлежит один из крупнейших украинских мобильных операторов «Астелит» (ТМ Life).

Согласно сообщению на сайте турецкой компании, СКМ получит за свой пакет акций 100 млн долл.

Таким образом, после приобретения оставшейся доли Turkcell консолидировала 100% акций украинского оператора.

Читайте такжеМифический 3G и бои за абонентовКроме того, Turkcell оплатит долги «Астелита», обеспеченные гарантией группы СКМ, а также прекратит гарантийные соглашения с группой с освобождением последней от обязательств по ним.

По словам генерального директора Turkcell Каана Терзиоглу, которые приводятся в сообщении, покупка пакета акций совершена в рамках ранее заявленных планов холдинга по оценке возможностей роста для укрепления позиций компании в странах ее присутствия.

«В этом контексте мы сделали первый важный шаг в Украине. Мы считаем, что Украина будет успешной историей в международных операциях Turkcell и пилотной страной по передаче нашего опыта в регионе», - отметил Терзиоглу, добавив, что данное мнение подтверждается успехами «Астелита», который за короткий период времени, с 4 июня, начал предоставлять услуги 3G-связи 2,3 млн абонентов.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн.

На данный момент «Астелит» запустил в коммерческую эксплуатацию 3G-сеть в Киеве и Львове, начал тестирование сети третьего поколения в Одессе.

Справка УНИАН. «Астелит» - третий по величине абонентской базы мобильный оператор в Украине. Количество абонентов оператора на конец первого квартала 2015 года составляет 13,7 млн, из них активных, которые сделали хотя бы один звонок в течение последних трех месяцев – 10,3 млн.

Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.

В 2014 году «Астелит» увеличил чистый убыток более чем в 21 раз - до 5,593 млрд грн с 0,262 млрд грн в 2013 году.