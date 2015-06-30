В Евросоюзе с июня 2017 года отменят плату за роуминг

В странах Европейского Союза с июня 2017 года будет отменена оплата за роуминг.

Как сообщает во вторник в Брюсселе Европейская комиссия, соответствующий компромисс был достигнут между тремя институтами – Европейской комиссией, Европейским парламентом и Европейским Советом, передает собственный корреспондент УНИАН.

Эти договоренности предусматривают, что с июня 2017 года во время путешествия по странам ЕС граждане будут платить за свой мобильный телефон столько, сколько в своей собственной стране. Также каждый европеец будет иметь право на доступ к Интернету "без дискриминации".

Приветствуя эти договоренности, комиссар по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтер Оттингер сказал: "Я приветствую сегодняшнее решающее соглашение, которое наконец положит конец роумингу и установит прагматичные правила сетевого нейтралитета во всем ЕС".