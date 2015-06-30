Оккупанты Крыма утвердили проект моста через Керченский пролив

Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора "Института Гипростроймост — Санкт-Петербург" Илью Рутмана.

По словам Рутмана, строительство моста через Керченский пролив начнется после получения положительного заключения от "Главгосэкспертизы" - через два месяца.

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Как отмечается, согласно утвержденному варианту, переход моста состоит из параллельных автомобильной и железнодорожной секций.

"Автомобильная дорога состоит из 4-х полос, максимальная скорость движения по ней 120 км/ч. Пропускная способность трассы — до 40 тыс. автомобилей в сутки. Железная дорога включает два пути второй категории железнодорожных линий (максимальная скорость движения по ним 160 км/ч). Расчетная скорость движения пассажирских поездов по мосту — 120 км/ч, грузовых — 80 км/ч" - говорится в сообщении со ссылкой на представителя "СГМ-Мост".

Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе, выходит на остров Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая мыс Ак-Бурун с севера. Длина перехода составляет 19 км.

Согласно сообщению, длина арочных пролетов моста составит 227 м, высота судоходной арки — 35 м.

"Строить мост начнут одновременно с шести участков, чтобы выдержать необходимый темп работ. Мост оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением, освещением, связью, а также комплексом по сбору, очистке и отводу дорожных поверхностных стоков, содержащих загрязнения и взвеси", - цитирует РБК представителя генподрядчика.

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Так, пока "Главгосэкспертиза" рассматривает проектную документацию, на месте будущего строительства со стороны Керчи и Тамани ведется подготовка к строительству — разворачивается временная инфраструктура — строительные городки, технологические дороги.