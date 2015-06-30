СМИ: Железная дорога воюет с контрабандистами

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на заявление руководителя ведомства Максим Бланка.

В публикации отмечается, что попытки провести контрабанду по железной дороге в зону АТО жестко пресекаются. Так, в начале июня на станции «Светланово» в Луганской области были задержаны вагоны с лесом-кругляком, которые направлялись в неконтролируемую Украиной зону. При этом поезд, который вез древесину, в официальных бумагах не числился. На данный момент продолжается следствие по делу «поезда-призрака». А в «Укрзализныце», которая отвечает за перевозки на железной дороге, отмечают, что сотрудников, которые замечены в причастности к контрабанде, будут немедленно увольнять.

«От таких людей мы будем избавляться, несмотря ни на какие прошлые заслуги перед железной дорогой. По данному вопросу у меня нулевой уровень терпимости», - отметил глава ведомства Максим Бланк.

При этом в ведомстве отмечают, что их возможности в этом плане довольно ограничены. Так, работники «УЗ» не имеют права проверять грузы или изучать сопроводительные документы – это функция пограничников, СБУ и государственной фискальной службы. Именно на них лежит главная ответственность за нелегальную перевозку товаров.

По словам Максима Бланка, основная задача «Укрзализныци» - контролировать, чтобы железнодорожные составы следовали через линию соприкосновения исключительно через пункты пропуска, которые определены штабом АТО.

«Процесс перевозок нами спланирован таким образом, что по другому маршруту составы в зону АТО и обратно не попадут. За это мы отвечаем», - подчеркнул Бланк.

Издание цитирует министра МВД Арсена Аваков, который утверждает, что из 450 километров границы, которая граничит зоной АТО, есть пять легальных коридоров пропуска. Однако контрабандисты, по словам министра, ищут обходные маневры, чтобы ввозить и вывозить оттуда товары.

Аваков обратил внимание, что часто пособниками контрабандистов оказываются сами представители правоохранительных органов. «В этом участвуют как сотрудники МВД, так и работники СБУ, прокуратуры. Мы регулярно выявляем таких сотрудников, задерживаем их, арестовываем и не скрываем такую информацию», – сказал Аваков.

Как сообщает Госпогранслужба, по состоянию на май 2015 правоохранители изъяли в зоне АТО контрабандных товаров на сумму более 200 млн. грн. На других участках границы сумма изъятой контрабанды составляет 160 млн. грн.